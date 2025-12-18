Степанова: «Чемпионат России всегда очень хорош в плане организации»

Фигуристы Александра Степанова, Иван Букин и Максим Некрасов поделились мнением о нововведениях на чемпионате России-2026. На турнире появились интерактивные борты, лестницы для подъема в «кисс энд край».

Степанова: «Я думаю, что чемпионат России всегда очень хорош в плане организации. Но по поводу лестницы... Уже не в первый раз такое видим, я помню и на международных стартах были. Очень здорово, что и зарубежные коллеги растут в этом вопросе и мы улучшаемся каждый раз по организационным моментам».

Букин: «Сейчас даже большинство наших стартов гораздо более организованны, что не часто встретишь на международных Гран-при. У нас всегда все очень четко выверено. Но сложно сравнивать, мы давно за границей не были, возможно, там все изменилось».

Некрасов добавил: «Боюсь, что, если врезаться в бортик, придется брать кредит».