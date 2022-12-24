Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 19:17

Александр Смирнов: «Зачем смотреть чемпионат мира и чемпионат Европы, когда все наши ребята так замечательно катаются»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов подвел итоги чемпионата России, который завершился в Красноярске.

— Вчера полностью смотрел весь мужской турнир. Ребята все молодцы: и молодые, и те, кто давно в сборной. Конечно, болели за Петра Гуменника, который представлял клуб Тамары Николаевны Москвиной. Было приятно, что два петербургских фигуриста уже соревнуются между собой в рамках произвольной программы. Было очень неожиданно, когда они получили одинаковые баллы. В итоге выиграл лидер по итогу произвольного проката. Спорт есть спорт.

Очень хорошее впечатление все пары произвели. Даже молодые, которые выступают еще в юниорском разряде, показали очень хороший уровень во взрослом. Очень много пермских пар. Эта школа всегда славилась высоким уровнем и большим потенциалом. Прекрасно, что традиции возрождаются и не теряются.

Не успел посмотреть произвольную программу у девушек. Скажу по короткой, там была борьба высочайшего уровня.

Зачем смотреть чемпионат мира и чемпионат Европы, когда все наши ребята так замечательно катаются. Были и находки, которые я себе возьму на заметку в тренерскую деятельность.

— Очередной пьедестал Туктамышевой — в чем ее уникальность, почему она столько лет в топе?

— Лиза — трудолюбивый человек. Ей осознанно нравится заниматься этим видом спорта. Она сама кайфует от того, что она делает. Елизавета в прекрасной форме сейчас находится. Она на пике. Дай Бог ей всего наилучшего, — сказал Смирнов «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zachem-smotret-chempionat-mira-kogda-vse-nashi-rebyata-tak-zamechatelno-katayutsya-smirnov-podvel-it
Александр Смирнов
4
1
Читайте также
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Радионова: «Удивила Софья Акатьева своим выступлением и своей победой. Потому что фаворитом была Камила Валиева»
Валиева и Акатьева в восторге от Туктамышевой. Лиза — пример для всех фигуристок
«Сказала Камиле — это моя победа, что я так близко». Интервью Туктамышевой — об итогах чемпионата России
Туктамышева — о травмах и болезнях на чемпионате России: «Лучше сняться, чем заставлять свой организм»
Туктамышева — о бронзе на чемпионате России: «Сказала Валиевой: небольшой отрыв от нее — моя победа»
Инна Гончаренко сравнила Александра Овечкина с Елизаветой Туктамышевой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итоги чемпионата России: серебро Валиевой / Что творится с Худайбердиевой? Live — в 21.30

Инна Гончаренко сравнила Александра Овечкина с Елизаветой Туктамышевой
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости