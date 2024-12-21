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Сегодня, 19:45

Энберт — о золоте Петросян: «Аделия — молодчинка, просто замечательный прокат!»

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Серебряный призер Олимпиады Александр Энберт прокомментировал «СЭ» золото Аделии Петросян на чемпионате России-2025 в Омске в женском одиночном катании.

17-летняя спортсменка набрала 262,92 балла по сумме двух программ. Ученица Этери Тутберидзе выиграла турнир второй год подряд. На чемпионате страны-2022 она завоевала бронзовую медаль.

«Аделия выглядела абсолютным фаворитом и на этапе «Гран-при», и на чемпионате России. Сегодняшняя победа лишь стала очередным свидетельством ее лидерства, ведь она отлично показывала себя и на предыдущих соревнованиях сезона, представляя прекрасное сочетание сложности элементов и красоты программы. Аделия — молодчинка, просто замечательный прокат!» — сказал Энберт «СЭ».

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Серебряным призером соревнований в Омске стала Дарья Садкова, которая набрала 234,69 балла за короткую и произвольную программы. Третье место заняла Алина Горбачева — 223,92 балла.

Денис Сафронов

Фигурное катание
Аделия Петросян
Александр Энберт
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