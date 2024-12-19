Агент Ильи Малинина оценил уровень чемпионата России в Омске

Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, в интервью «СЭ» оценил уровень чемпионата России по фигурному катанию в Омске.

— Мне нравится, как устроены сейчас соревнования в России в мелочах. Например, как представляют спортсменов — я много говорю об этом на международке. Очень важно, чтобы зритель был готов перед соревнованиями и знал, на кого он смотрит. Должны быть не какие-то общие фразы о возрасте, месте рождения или тренерском штабе — это уже всем известно.

Сейчас профайлы для каждого спортсмена хорошо подготовлены. Мы живем в мире контента, когда у каждого человека есть смартфон, и, сидя дома, можно получить всю необходимую информацию. Этот контент надо заполнять максимально структурно, чтобы он приносил пользу спорту. Например, очень важный момент — следует объявлять дизайнера каждого костюма, постановщика программы. Так мы открываем совершенно другие направления спорта.

Чемпионат России в Омске стартовал 19 декабря и завершится 22-го числа.