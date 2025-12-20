Петросян о задачах на Олимпиаду-2026: «Просто надеюсь, что не подведу себя, тренеров и болельщиков»

Аделия Петросян после победы на чемпионате России-2026 ответила на вопрос о целях и задачах на Олимпиаду-2026.

В конце ноября Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменку до участия в Играх.

«Просто надеюсь, что не подведу себя, тренеров и болельщиков на Олимпиаде. Сделаю все, что от меня зависит, постараюсь показать свой максимум», — заявила Петросян.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля.