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20 декабря 2025, 22:11

Петросян о победе на чемпионате России: «Для меня это — этап перед самым важным стартом»

Елена Федянина
Автор
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аделия Петросян прокомментировала свою победу на чемпионате России по фигурному катанию-2026.

Спортсменка набрала 235,95 (86,52+149,43) балла по сумме двух программ.

«Лично для меня это этап перед самым важным стартом. Короткая программа получилась хорошо, произвольную я уже еду более уверенно, чем раньше. Осталось ее доработать и исполнить прыжки, которые я планирую», — сказала Петросян.

В конце ноября Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Петросян до участия в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

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Аделия Петросян
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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