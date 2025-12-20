Петросян о победе на чемпионате России: «Для меня это — этап перед самым важным стартом»

Аделия Петросян прокомментировала свою победу на чемпионате России по фигурному катанию-2026.

Спортсменка набрала 235,95 (86,52+149,43) балла по сумме двух программ.

«Лично для меня это этап перед самым важным стартом. Короткая программа получилась хорошо, произвольную я уже еду более уверенно, чем раньше. Осталось ее доработать и исполнить прыжки, которые я планирую», — сказала Петросян.

В конце ноября Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Петросян до участия в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.