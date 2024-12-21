Произвольная программа Аделии Петросян на чемпионате России: видео

Появилось видео произвольной программы Аделии Петросян на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

17-летняя спортсменка получила от судей 177,14 балла за свой прокат. По сумме двух выступлений она набрала 262,92 балла и стала двукратной чемпионкой страны.

Видео произвольной программы Петросян доступно на сайте Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске проходит с 19 по 22 декабря.