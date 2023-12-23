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Сегодня, 12:34

Аделия Петросян дважды ошиблась в прогоне произвольной программы на чемпионате России

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Победительница финала «Гран-при России» 2023 года Аделия Петросян на тренировке перед стартом произвольной программы в Челябинске допустила несколько ошибок на прыжковых элементах.

В прогоне своего проката Аделия исполнила чисто четверные флип и тулуп, а также упала с еще одного четверного тулупа. Кроме того, у Петросян была «бабочка» на двойном акселе в секвенции с тройным лутцом. С остальными элементами ученица Этери Тутберидзе справилась и прыгнула чистые тройной лутц и каскад тройной флип и тройной тулуп.

Вне прогона Петросян также несколько раз пробовала четверные прыжки, флип и тулуп. Как минимум трижды исполнила чистый флип и дважды — тулуп.

Фигурное катание
Аделия Петросян
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