Сотникова — о тренерской карьере: «Я пока не могу назвать себя сильным тренером»

Российская фигуристка Аделина Сотникова в интервью «СЭ» оценила выступление Камиллы Нелюбовой на чемпионате России-2025 в Омске, которой помогала в подготовке к турниру. 16-летняя спортсменка заняла 16-е место (169,04 балла).

— Оцените выступление Камиллы Нелюбовой, которой вы помогали в подготовке к чемпионату России. Можете сравнить тренерское волнение и волнение фигуриста, которое было у вас, когда выступали сами?

— Это разные эмоции и ощущения. Когда катаешься сам, волнуешься меньше, чем когда стоишь за бортиком. Потому что понимаешь большую ответственность как тренера, хоть я и тренер-консультант. Понимаешь, что чемпионат России — это серьезный старт. Надо показать результат здесь и сейчас. Половина сезона позади. Форма уже должна быть набрана настолько, что надо просто выходить и кататься. К сожалению, эмоции и волнение у многих спортсменов берут свое. Не всем удается показать идеальное катание. Но значит, надо сделать выводы, выходить на больше соревнований, накатывать программы, чтобы чувствовать себя как рыба в воде.

— Какие ощущения в роли тренера-консультанта? Понимаете, что тренировать — это ваше? Не все элитные спортсмены становятся сильными тренерами.

— Я пока не могу назвать себя сильным тренером, но как консультант, думаю, я хороша (улыбается).