Сотникова — о чемпионате России-2025: «Арена в Омске нереально крутая! Нахожусь здесь впервые»

Российская фигуристка Аделина Сотникова в интервью «СЭ» поделилась мнением о чемпионате России-2025 в Омске.

— Что скажете об антураже чемпионата России в Омске?

— Арена в Омске нереально крутая! Нахожусь здесь впервые. Лед, если сравнивать с хоккеем, отличается по температуре и текстуре. Многие фигуристы говорили в первый день: «Как же мы будем прыгать? Как кататься?!» Но, как понимаю, к соревнованиям все исправили, лед был хорошим. Судя по прокатам, всем все понравилось. Все мировые соревнования проходят на огромных аренах. И мы не отстаем! Спасибо большое нашей Федерации, что предоставила спортсменам возможность выступить на шикарной большой арене, где присутствуют много зрителей. Много болельщиков приехали поддержать спортсменов из других городов.

На чемпионате России-2025 в мужском катании победил Владислав Дикиджи, в женском — Аделия Петросян, в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.