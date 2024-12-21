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Сегодня, 19:20

Сотникова — о чемпионате России-2025: «Арена в Омске нереально крутая! Нахожусь здесь впервые»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Российская фигуристка Аделина Сотникова в интервью «СЭ» поделилась мнением о чемпионате России-2025 в Омске.

— Что скажете об антураже чемпионата России в Омске?

— Арена в Омске нереально крутая! Нахожусь здесь впервые. Лед, если сравнивать с хоккеем, отличается по температуре и текстуре. Многие фигуристы говорили в первый день: «Как же мы будем прыгать? Как кататься?!» Но, как понимаю, к соревнованиям все исправили, лед был хорошим. Судя по прокатам, всем все понравилось. Все мировые соревнования проходят на огромных аренах. И мы не отстаем! Спасибо большое нашей Федерации, что предоставила спортсменам возможность выступить на шикарной большой арене, где присутствуют много зрителей. Много болельщиков приехали поддержать спортсменов из других городов.

Аделина Сотникова. «Не удивлюсь, если через пару лет я буду в шоке от того, что фигуристы вытворяют на льду». Сотникова — об итогах ЧР и допуске на Олимпиаду

На чемпионате России-2025 в мужском катании победил Владислав Дикиджи, в женском — Аделия Петросян, в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

Фигурное катание
Аделина Сотникова
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