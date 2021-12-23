«А кто еще лутц прыгнул?» Самарин прокомментировал свои оценки на чемпионате России

Призер чемпионата Европы Александр Самарин рассказал об отношении к своим высоким оценкам на чемпионате России, который проходит в Петербурге.

— Чему удивляться? А кто еще лутц прыгнул? Даже четверной флип с падением много стоит, он докрученный, остальное было чисто исполнено.

У меня нет ощущения, что я догоняю. Год пропустил после Европы, была пауза, но все в порядке.