«А кто еще лутц прыгнул?» Самарин прокомментировал свои оценки на чемпионате России
Самарин высказался о своих оценках на чемпионате России
14:50
Призер чемпионата Европы Александр Самарин рассказал об отношении к своим высоким оценкам на чемпионате России, который проходит в Петербурге.
— Чему удивляться? А кто еще лутц прыгнул? Даже четверной флип с падением много стоит, он докрученный, остальное было чисто исполнено.
У меня нет ощущения, что я догоняю. Год пропустил после Европы, была пауза, но все в порядке.
Самарин упал с четверного флипа и разбил подбородок о лед. За короткую программу спортсмен получил 94,23 балла.
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