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«А кто еще лутц прыгнул?» Самарин прокомментировал свои оценки на чемпионате России

Самарин высказался о своих оценках на чемпионате России
14:50
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Призер чемпионата Европы Александр Самарин рассказал об отношении к своим высоким оценкам на чемпионате России, который проходит в Петербурге.

— Чему удивляться? А кто еще лутц прыгнул? Даже четверной флип с падением много стоит, он докрученный, остальное было чисто исполнено.

У меня нет ощущения, что я догоняю. Год пропустил после Европы, была пауза, но все в порядке.

Самарин упал с четверного флипа и разбил подбородок о лед. За короткую программу спортсмен получил 94,23 балла.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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