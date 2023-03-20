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20 марта, 15:30

Японцы замахнулись на три золота домашнего чемпионата мира. Без российских фигуристов это вполне реально

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Шома Уно.
Фото Global Look Press
Фаворитами домашнего турнира будут Шома Уно, Каори Сакамото и Рику Миура/Рюичи Кихара.

Чемпионат мира в Японии, который пройдет на этой неделе, таит в себе одну любопытную интригу: смогут ли хозяева в отсутствие нашей команды собрать три золота из четырех, установить персональный рекорд и повторить достижение россиян двухлетней давности? Или все же не выдержат давления?

Впечатляющая статистика россиян

На чемпионате мира-2021, том самом, который проходил без зрителей в ковидный сезон, сборная России победила в трех видах из четырех. Безмедальным оказалось только мужское одиночное катание, но и там мы без своих успехов не остались — вернули три квоты на Олимпийские игры в Пекине. У девушек все три первых места остались за Россией -тройку призеров составили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. В парах дебютанты турнира Анастасия Мишина/Александр Галлямов с ходу выиграли в том числе у великих китайцев Вэньцзин Суй/Цун Ханя. В танцах на льду впервые за более чем десять лет тоже победили россияне — Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Каори Сакамото.
Фото Global Look Press

Конечно, фигуристы выступали не под российским флагом и без гимна, но здесь это имеет второстепенное значение. Важно, что все это была одна сборная. Напомним, на чемпионатах Европы россияне завоевывали абсолютно все золото. К примеру, в 2022-м.

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Но четыре золотые награды у россиян на чемпионатах мира было лишь однажды — в 1999 году. В тот год победителями стали Алексей Ягудин, Мария Бутырская, Елена Бережная/Антон Сихарулидзе и Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Советские спортсмены до этого выигрывали золото максимум в трех дисциплинах из четырех. При этом никогда — в женском одиночном катании. Поэтому золото Бутырской в этом плане стало первым. По три золота советские и российские фигуристы выигрывали пять раз — в уже упомянутом 2021-м, а также в 1998, 2002, 2004 и 2005 годах.

Шансы сборной Японии

Сборная Японии на прошлогоднем чемпионате мира (который прошел без участия России) показала лучший результат в истории — два золота и два серебра. В 2023 году есть шанс улучшить результат. Каори Сакамото может стать одной из нескольких фигуристок в истории, кому удавалось выигрывать два чемпионата мира подряд. Правда, ей необходимо кататься чисто и уверенно, иначе ее могут обойти. Например, ее же соотечественница Маи Михара, за которую более Елизавета Туктамышева. Маи уже дважды обыгрывала Каори на международных соревнованиях в этом сезоне — в финале «Гран-при» и на универсиаде. На чемпионате Японии первой была Сакамото. Но проблема в том, что чемпионка мира нестабильно выступает в этом сезоне. Впрочем, какая бы японка ни победила, хозяевам хуже от этого не станет.

Рику Миура и Рюичи Кихара.
Фото Global Look Press

У мужчин второе золото может выиграть Шома Уно. Главным соперником японца будет Илья Малинин, который наверняка остался недоволен третьим местом в финале «Гран-при». Несмотря на невероятное количество квадов в его программах и четверной аксель, американец тогда плохо откатал короткую, а в произвольной не хватило компонентов, чтобы бороться за лидерство. Поэтому его обошел и другой японец, Сота Ямамото, у которого намного меньше ультра-си. Малинин сейчас идет вторым по лучшей сумме в сезоне. Первый — Уно, у которого за 300 баллов. Можно предположить, что при отличных прокатах обоих баллы будут примерно равны, но преимущество все-таки останется у японца за счет более классной второй оценки.

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В парах от Японии заявлены только Рику Миура/Рюичи Кихара. На чемпионате мира прошлого года фигуристы стали вторыми, уступив американцам Алексе Книрим/Брэндону Фрейзеру. В этом сезоне японцы забрали чемпионат четырех континентов и финал «Гран-при» и едут на чемпионат мира фаворитами. Хотя здесь тоже наверняка придется побороться с американцами. В прошлом году не получилось выиграть как раз в парах, так что если на сей раз все сложится удачно — японцы добьются-таки лучшего результата в истории. Правда, с одной оговоркой — при участии россиян это было бы, объективно, сделать не просто сложно, а невозможно.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Сайтама, Япония
22 марта
5.00. Спортивные пары. Короткая программа
9.50. Женщины. Короткая программа
23 марта
5.00. Спортивные пары. Произвольная программа
9.50. Мужчины. Короткая программа
24 марта
5.00. Танцы на льду. Ритм-танец
11.20. Женщины. Произвольная программа
25 марта
6.30. Танцы на льду. Произвольная программа
11.20. Мужчины, Произвольная программа
26 марта
9.00. Гала
Время начала соревнований московское.

Фигурное катание
Каори Сакамото
Рику Миура/Рюити Кихара
Шома Уно
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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