Японцы замахнулись на три золота домашнего чемпионата мира. Без российских фигуристов это вполне реально

Фаворитами домашнего турнира будут Шома Уно, Каори Сакамото и Рику Миура/Рюичи Кихара.

Чемпионат мира в Японии, который пройдет на этой неделе, таит в себе одну любопытную интригу: смогут ли хозяева в отсутствие нашей команды собрать три золота из четырех, установить персональный рекорд и повторить достижение россиян двухлетней давности? Или все же не выдержат давления?

Впечатляющая статистика россиян

На чемпионате мира-2021, том самом, который проходил без зрителей в ковидный сезон, сборная России победила в трех видах из четырех. Безмедальным оказалось только мужское одиночное катание, но и там мы без своих успехов не остались — вернули три квоты на Олимпийские игры в Пекине. У девушек все три первых места остались за Россией -тройку призеров составили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. В парах дебютанты турнира Анастасия Мишина/Александр Галлямов с ходу выиграли в том числе у великих китайцев Вэньцзин Суй/Цун Ханя. В танцах на льду впервые за более чем десять лет тоже победили россияне — Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Каори Сакамото. Фото Global Look Press

Конечно, фигуристы выступали не под российским флагом и без гимна, но здесь это имеет второстепенное значение. Важно, что все это была одна сборная. Напомним, на чемпионатах Европы россияне завоевывали абсолютно все золото. К примеру, в 2022-м.

Но четыре золотые награды у россиян на чемпионатах мира было лишь однажды — в 1999 году. В тот год победителями стали Алексей Ягудин, Мария Бутырская, Елена Бережная/Антон Сихарулидзе и Анжелика Крылова/Олег Овсянников. Советские спортсмены до этого выигрывали золото максимум в трех дисциплинах из четырех. При этом никогда — в женском одиночном катании. Поэтому золото Бутырской в этом плане стало первым. По три золота советские и российские фигуристы выигрывали пять раз — в уже упомянутом 2021-м, а также в 1998, 2002, 2004 и 2005 годах.

Шансы сборной Японии

Сборная Японии на прошлогоднем чемпионате мира (который прошел без участия России) показала лучший результат в истории — два золота и два серебра. В 2023 году есть шанс улучшить результат. Каори Сакамото может стать одной из нескольких фигуристок в истории, кому удавалось выигрывать два чемпионата мира подряд. Правда, ей необходимо кататься чисто и уверенно, иначе ее могут обойти. Например, ее же соотечественница Маи Михара, за которую более Елизавета Туктамышева. Маи уже дважды обыгрывала Каори на международных соревнованиях в этом сезоне — в финале «Гран-при» и на универсиаде. На чемпионате Японии первой была Сакамото. Но проблема в том, что чемпионка мира нестабильно выступает в этом сезоне. Впрочем, какая бы японка ни победила, хозяевам хуже от этого не станет.

Рику Миура и Рюичи Кихара. Фото Global Look Press

У мужчин второе золото может выиграть Шома Уно. Главным соперником японца будет Илья Малинин, который наверняка остался недоволен третьим местом в финале «Гран-при». Несмотря на невероятное количество квадов в его программах и четверной аксель, американец тогда плохо откатал короткую, а в произвольной не хватило компонентов, чтобы бороться за лидерство. Поэтому его обошел и другой японец, Сота Ямамото, у которого намного меньше ультра-си. Малинин сейчас идет вторым по лучшей сумме в сезоне. Первый — Уно, у которого за 300 баллов. Можно предположить, что при отличных прокатах обоих баллы будут примерно равны, но преимущество все-таки останется у японца за счет более классной второй оценки.

В парах от Японии заявлены только Рику Миура/Рюичи Кихара. На чемпионате мира прошлого года фигуристы стали вторыми, уступив американцам Алексе Книрим/Брэндону Фрейзеру. В этом сезоне японцы забрали чемпионат четырех континентов и финал «Гран-при» и едут на чемпионат мира фаворитами. Хотя здесь тоже наверняка придется побороться с американцами. В прошлом году не получилось выиграть как раз в парах, так что если на сей раз все сложится удачно — японцы добьются-таки лучшего результата в истории. Правда, с одной оговоркой — при участии россиян это было бы, объективно, сделать не просто сложно, а невозможно.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Сайтама, Япония

22 марта

5.00. Спортивные пары. Короткая программа

9.50. Женщины. Короткая программа

23 марта

5.00. Спортивные пары. Произвольная программа

9.50. Мужчины. Короткая программа

24 марта

5.00. Танцы на льду. Ритм-танец

11.20. Женщины. Произвольная программа

25 марта

6.30. Танцы на льду. Произвольная программа

11.20. Мужчины, Произвольная программа

26 марта

9.00. Гала

Время начала соревнований московское.