Наши люди — почти везде. Расклады на чемпионат мира для российских болельщиков

Выходцы из СНГ имеют неплохие шансы на медали.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в ближайшие дни рассмотрит вопрос о возможном допуске россиян к международным стартам. Однако речь даже в случае положительного решения будет идти о следующем сезоне. На предстоящем чемпионате мира в Японии сборных России и Белоруссии не будет.

Однако это не значит, что на турнире не будет выходцев из России, россиян по паспорту, и тем более связанных культурно и ментально с нашей страной спортсменов. Традиционно второй дом для тех, кто не нашел себе место в российской сборной — команда Грузии. Но и в сборной США и других западных командах при должном рассмотрении много русскоязычных.

Золото на чемпионате Европы может окрылить Губанову на чудо в Японии

Думается, по ходу этого сезона вы уже привыкли болеть за команду Грузии. Она уже успела нас порадовать на чемпионате Европы, где победила Анастасия Губанова. На чемпионате мира шансов у подопечной Евгения Рукавицына, которая до сих пор живет и тренируется в Санкт-Петербурге, заметно меньше. Тем не менее если о победе едва ли идет речь, то вот побороться за медаль при удачных раскладах шансы у нее есть. Как и у Мориса Квителашвили, несмотря на то что в целом этот сезон он наверняка запишет себе в минус. Все началось с неожиданного решения прервать сотрудничество с Этери Тутберидзе. Якобы из-за проблем с логистикой — неудобно летать из Москвы в Европу на соревнования. Неожиданный шаг, особенно с учетом того, что тренироваться к Этери, несмотря на все сложности, решил ездить итальянец Даниэль Грассль.

Квителашвили катался у Тутберидзе на протяжении всей карьеры — и когда выступал за российскую сборную, и затем за Грузию. Работа в команде итальянца Лоренцо Магри пока что откровенно не впечатляет — бронзовый призер ЧЕ-2020 провалил все крупные старты, занимая порой после короткой программы последнее место без единого элемента. Тем не менее дадим Морису еще один шанс. Кто знает, может Магри готовил его всю зиму именно к поездке в Сайтаму? Пока что не воспользовались шансами этого сезона Карина Сафина и Лука Берулава. Грузинские парники из Перми пропустили часть сезона из-за травмы, когда их место в сборной забрали себе другие выходцы из России — Анастасия Метелкина/Даниил Паркман. Однако последние вовсе прекратили совместные выступления, а Сафина с Берулавой вовремя вернулись на лед. Их потенциал — это мировая тройка, и весь вопрос только в физическом состоянии ребят.

Илья Малинин. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Малинин набрался опыта после неудачи в финале «Гран-при»

Сборная Грузии состоит из россиян целиком и полностью. Оставшиеся участники этой команды также родились и живут в Москве. Это Ника Егадзе, который, в отличие от Квителашвили, остался с Тутберидзе, а также перспективные танцоры Мария Казакова и Георгий Ревия. Пара Дениса Самохина очень резво выглядела на юниорском уровне, однако переход во взрослые пока не задается. Все понимают специфику танцев — выше головы не прыгнуть, однако свои стратегические задачи важно решать. А вот кто точно будет бороться только за победу и за кого в России также переживают — это американец Илья Малинин. Сын уроженцев СССР свободно говорит по-русски, хоть и всю жизнь прожил в Калифорнии. В этом году он на практике доказал, что не зря сам себя называет королем квадов. Малинин стал первым человеком в истории, кому покорился четверной аксель.

Однако конвертировать в большие победы свой суперпрыжок Илья пока не может. На финале «Гран-при» ему не хватило опыта, но есть ощущение, что к ЧМ Малинин подойдет в полной боевой готовности. Вместе с ним за сборную США катается сын советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артема Торгашева. 21-летний спортсмен пока не имеет больших заслуг и поехал в Японию скорее с прицелом на будущие успехи, нежели для борьбы здесь и сейчас. В отличие от танцора Энтони Пономаренко. Сын легендарного дуэта Марины Климовой и Сергея Пономаренко выступает в паре с Кристиной Каррейрой. И на чемпионате четырех континентов в феврале финишировал в шаге от медали. Будет повод порадоваться россиянам и за американскую одиночницу Изабо Левито. Мало того что она катается под Петра Чайковского, интересуется русской культурой и учит язык, так и тренирует ее отечественный штаб во главе с Юлией Кузнецовой.

Алиса Ефимова и Рубен Бломмерт. Фото Global Look Press

Экс-россияне теперь есть даже в командах Филиппин и Австралии

Небольшой шанс есть увидеть в числе призеров и «немку» Алису Ефимову. Сейчас Ефимова выступает за Германию в паре с Рюбеном Бломмартом. На чемпионате Европы дуэт занял четвертое место. На ЧМ конкуренция будет еще выше, однако при идеальных прокатах и удаче попасть в тройку возможно. Кстати, для Алисы немецкий паспорт — уже третий в карьере. Она родилась в Финляндии и изначально выступала за наших северных соседей в одиночном катании. И только в 2014 году переехала в Санкт-Петербург для занятий парным катанием. На этом медальные расклады для близких нам спортсменов закончены. Пришло время экзотики, и самый необычный выбор сборной у бывшего партнера Ефимовой Александра Коровина. Коровин выступает за Филиппины вместе с Изабеллой Гомес. Пробиться на ЧМ ему удалось в самый последний момент — у пары не было технического минимума для участия. И это многое говорит об их перспективах.

За Австралию катается в паре с Гектором Гиотопулосом Муром фигуристка из Балашихи Анастасия Голубева. Всего два года назад она выступала на юношеской спартакиаде учащихся с Валиевой и Акатьевой, а в этом сезоне победила в финале «Гран-при» и стала второй на ЧМ. Речь идет о юниорских стартах, ведь пара выступает сразу в двух зачетах. В составе сборной Испании есть Асаф Казимов. Татарин из Санкт-Петербурга уже катался за Германию, а теперь в жаркой Андалузии танцует в дуэте с Софьей Вал. Полностью из россиян состоит сборная Польши — это и Екатерина Куракова, которая прошла тренировки у Тутберидзе и Брайана Орсера, и Владимир Самойлов с набором из всех стандартных четверных, и пара Анастасия Полибина/Павел Головишников. В сборной Азербайджана уроженка Москвы Екатерина Рябова, родом из Ухты Владимир Литвинцев.

Никита Старостин. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

С учетом детей эмигрантов едва ли половина участников ЧМ связана с Россией

На этом список не закрывается. Несмотря на противодействия собственной же федерации, за Германию продолжает кататься петербуржец Никита Старостин. Другой уроженец Северной столицы России Георгий Решетченко поехал выступать за Чехию. При этом тренируется он вообще в США. Павел Ковалев — тоже из Санкт-Петербурга, а теперь гражданин Франции. Там он не просто нашел себе партнершу Камилю, но в ее лице обрел и супругу. Поэтому их дуэт официально представляют как Ковалев/Ковалев. На французский манер у женщин в фамилии нет феминитива. В танцах на льду от Франции будет частично представлять и Россию москвичка Евгения Лопарева. С 2019 года она катается в Европе в дуэте с Жоффре Бриссо. Удивительно после всех скандалов видеть экс-россиян в составе сборной Венгрии. Тем не менее в парах от страны Виктора Орбана будут Мария Павлова и Алексей Святченко. Мария родом из Москвы, Алексей — из Петербурга.

Еще удивительнее встретить на ЧМ пару Мария Игнатьева/Даниил Семко. Российско-украинский дуэт тренировался в Москве у Ирины Жук и Александра Свинина. В СМИ публиковали новости о якобы ранении уроженца Одессы Семко в Петровском парке. Даже если это и было так, рана чудесным образом зажила и выступать в Японии они с Игнатьевой будут. За Нидерланды в дуэте с Михаилом Цибой катается москвичка Дарья Данилова. Ника Осипова тоже в этой сборной — в парном катании в дуэте с Дмитрием Эпштейном. Особый интерес представляет «словацкий» парник Кирилл Аксенов. Не родственник ли он случаем Эдуарда Аксенова? Посмотрим потом, появится ли пара Анна Симова/Кирилл Аксенов в «Хрустальном»... Впервые на серьезный уровень вышла еще одна москвичка Анастасия Грачева. Из России в Молдову она уехала в 2020 году, но только сейчас смогла пробиться на ЧЕ и ЧМ.

И даже так список связанных с Россией и русскоязычным миром спортсменов не закрывается. В него вполне можно включить и детей эмигрантов. Например, немку Кристину Исаеву. Она хоть и родилась в Оберстдорфе, но в русской семье. За Словакию выступит дочь эмигрантов Мария Пучерова, в Латвии на местный манера Дениса Васильева называют Васильевсом, но русскоязычным он от этого быть не перестает. Как и рижанка Софья Степченко. В Эстонии местную русскую диаспору на ЧМ представят Нина Петрокина и Михаил Селевко. В Австрии ваши симпатии украдет Ольга Микутина, в Канаде Роман Садовский, а сборная Израиля от и до из выходцев из Советского Союза.