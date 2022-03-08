В некоторых дисциплинах уровень конкуренции на ЧМ без россиян будет сравним по уровню со стартами серии Б.

За исключением отмененного из-за нового на тот момент штамма коронавируса «омикрон» финала «Гран-при», все основные соревнования на взрослом уровне в этом сезоне состоялись в установленные сроки. Некоторые турниры в срочном порядке пришлось переносить в другие страны, но они все-таки были проведены. В конце марта во Франции должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию, и попасть на него должно быть еще проще, чем раньше, — в стране с 14 марта отменяют обязательную вакцинацию. Но сборная России не едет во Францию из-за политического решения ISU. И очевидно, что фигурное катание много потеряет из-за отсутствия россиян.

На прошлом чемпионате мира Россия выиграла три вида из четырех и собрала максимальное количество квот на следующее мировое первенство. С женским одиночным и парным катанием и так примерно все понятно — здесь фигуристы из нашей страны в последние годы регулярно были на пьедесталах всех крупных стартов. В танцах и мужском одиночном ситуация сложнее, но и здесь были медали и попадание в пятерку сильнейших.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Без россиянок не будет и парада ультра-си на чемпионате мира

Посмотрим, кто был на пьедесталах чемпионатов мира в женском одиночном катании начиная с 2014 года — времени, когда начался бум фигурного катания и спорта в целом, по большей части благодаря домашней Олимпиаде в Сочи. На постолимпийском турнире Юлия Липницкая стала серебряным призером, спустя год победила Елизавета Туктамышева, а Елена Радионова завоевала бронзу. Потом было целых два сезона, когда все турниры единолично выигрывала Евгения Медведева. Здесь стоит не забыть третье место Анны Погорилой в Бостоне в 2016 году. В 2019-м Алина Загитова закончила собирать свой «Шлем», добавив в копилку золото чемпионата мира, а бронзовым призером на этот раз стала Медведева. А в прошлом сезоне Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова и вовсе забрали весь пьедестал в женском одиночном катании.

Единственный раз за последние восемь лет, когда россиянок не было в призах, пришелся на постолимпийский турнир в 2018 года. И вот в такой же ситуации ровно через четыре года сильнейших фигуристок мира снова не будет на пьедестале. Но на этот раз не из-за пандемии или плохих прокатов. В мире остались сильные фигуристки — Каори Сакамото и Вакаба Хигучи из Японии, Луна Хендрикс из Бельгии, Алиса Лью из США, — но привычного парада четверных и тройных акселей ждать не следует. Хотя как минимум попытки, возможно удачные, будут наверняка.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По сравнению с женским одиночным катанием в мужском все не так здорово — единственной медалью россиян за эти годы стала бронза Михаила Коляды в 2018-м. Но он еще четыре раза участвовал в чемпионатах мира и ни разу не выпадал из десятки, зато еще дважды оказывался в пятерке сильнейших. Восьмым местом закончился дебют Евгения Семененко на прошлом мировом турнире, где они с Колядой забрали право на три путевки на Олимпиаду. Попадания как минимум в десятку можно было ожидать от любого из наших одиночников, кто мог бы отправиться от сборной страны во Францию. Здесь россияне пока оставались не главными звездами и конкурентами японцев и американцев, но могли неплохо пошуметь и заработать авторитет у судей.

Падения уровня турнира парников

Отсутствие россиян станет большим ударом для парного катания, в котором все и так сейчас держится только на России и Китае. Есть хорошая пара из Японии, неплохие — из США и некоторых других стран, но если посмотреть на ситуацию глобально, то почти никакой конкуренции нет. На Олимпиаде три российские пары и одна китайская боролись за медали, к ним теоретически могла присоединиться японская, если бы не грубая ошибка в короткой программе. На этом — все.

Но во Франции не будет ни китайских, ни российских пар, а значит, чемпионами могут стать Рику Миура/Рюичи Кихара или кто-то из американцев. Так что мировое первенство с такой конкуренцией можно будет считать по уровню не выше какого-нибудь турнира серии Б. В парном катании и так с каждым годом борьбы все меньше и меньше, а теперь ее и вовсе почти не будет.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Если посмотреть чисто на статистику, то кроме россиян и китайцев на пьедестале в последние годы были только три пары — немцы Алена Савченко/Бруно Массо (в 2014 году Алена выиграла вместе с Робином Шолковы), канадцы Меган Дюамель/Эрик Редфорд и французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре. Но ни один из этих дуэтов сейчас не выступает в таком составе — только Ванесса и Эрик объединились и создали новую пару.

Танцы тоже потеряют сильных конкурентов из числа россиян, но вопрос конкуренции все-таки не будет стоять здесь так остро. Будет грустно не увидеть Викторию Синицину/Никиту Кацалапова, которые уже выигрывали на чемпионатах мира серебро и золото. Теперь же пьедестал почти точно уйдет французам Габриэле Пападакис/Гийому Сизерону и двум американским дуэтам. Хотя даже при отсутствии Синициной/Кацалапова в борьбу могли бы вмешаться Александра Степанова/Иван Букин, у которых еще не было медалей мировых первенств.

Но потери на чемпионате мира в количественном плане не сравнятся с юниорским уровнем, где россияне постоянно во всех видах увозят большую часть медалей. В этом году турнир был перенесен из столицы Болгарии в Таллин, а про участие российских фигуристов на этом старте пока ничего не говорили. Но шансов на то, что наших спортсменов все-таки допустят, крайне мало. Так говорил Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России, несколько дней назад в комментарии ТАСС. Даже паралимпийцам не дали участвовать в Пекине на Играх, хотя россияне уже успели туда прилететь. Не исключено, что и «детей» сторонники санкций тоже не пожалеют.