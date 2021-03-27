В Стокгольме Загитова снова была бы первой. Надо отказаться от исполнения четверных?

Уровень оценок в женском одиночном катании сильно упал — в 2019 году Анна Щербакова со своими оценками 2021 года была бы только второй.

Эмоции после первого полного российского пьедестала на чемпионате мира в истории в соревнованиях девушек улягутся не скоро. Такого ведь не было никогда — спортсменки из нашей страны только сравнительно недавно начали массово выигрывать на всех стартах. А тут еще подошла волна четверных прыжков и трикселей — и как бороться с таким, стало непонятно совсем.

Несколько лет назад бельгийка Луна Хендрикс со своим текущим 141 баллом за произвольную вполне стала бы чемпионкой мира, а сейчас она только пятая (хотя для нее это, несомненно, пока лучшее достижение). Александра Трусова теперь решила заявлять пять квадов на всех стартах, Анна Щербакова хочет вернуть три, а Елизавета Туктамышева — вставить хотя бы один, потому что без четверных сейчас выигрывать практически невозможно.

Два года назад уровень казался выше

Предыдущий чемпионат мира проводился в 2019 году в японской Сайтаме. Там, впервые за долгое время, в тройке оказались Алина Загитова и Евгения Медведева, а Элизабет Турсынбаева принесла историческую медаль для Казахстана. И, кстати, стала первой взрослой девушкой, которая прыгнула четверной на официальном старте Международного союза конькобежцев.

Загитова с Медведевой же не прыгали никаких ультра-си, но набрали хорошие суммы баллов — 237,5 у Алины и 223,8 у Жени. Четвертой тогда осталась Рика Кихира, проиграв какие-то сотые двукратной чемпионке мира. Но это уже прошлое. Любопытно другое — в Сайтаме со своими баллами Аня Щербакова уступила бы Алине Загитовой, а Елизавета Туктамышева и Александра Трусова были бы только шестой и седьмой соответственно.

Стоит ли вообще тогда убиваться о четверные и триксели, если в итоге тебя хоть и заочно, но обходят фигуристки без них? Возможно, нужно сосредоточиться на чистоте исполнения элементов и отказаться от излишних рисков?

Но вообще нужно посмотреть итоговую таблицу дальше — многие спортсменки были на обоих чемпионатах мира, так что сравнивать еще удобнее. Особенно это касается оценок за компоненты. У той же японки Каори Сакамото вторая оценка упала с 73 баллов до 67. В целом только у Щербаковой в Стокгольме оценка превысила 70 баллов, в Сайтаме же таких девушек пять (три японки и две россиянки). Общий уровень тоже снизился: за 120 в произвольной в 2019 году набрало 13 человек, сейчас — 12. А чтобы попасть в десятку в Сайтаме, не хватило бы и 130 баллов. Вчера было попроще — для этого нужно было всего 125.

Причины падения оценок

Это все рассуждения из разряда «если бы» — всегда не особо справедливо сравнивать оценки с разных турниров. В Японии больше спортсменок каталось чисто или близко к этому. Да, было всего две фигуристки с ультра-си, сейчас — четыре. Почему же тогда уровень так резко упал?

На каждом чемпионате мира выступают дебютанты соревнований — на этом их было изрядное количество. Это чаще всего касается женского одиночного катания, где карьера фигуристки в среднем не особо длинная. Принято считать, что так только в России, но сама Лиза Туктамышева говорила обратное — на чемпионате мира-2015 было не так много спортсменок, которые доехали и до Стокгольма. Вполне естественно, что дебютанты могут волноваться немного больше более опытных фигуристов — отсюда и ошибки.

Ведь прошлый чемпионат мира отменили из-за коронавируса вместе практически со всем последующим сезоном.

Кстати, именно отмена соревнований могла снизить уровень в женском одиночном катании. По сути, только россиянки тренировались практически в полной мере, да еще и со зрителями почти на каждом старте. В остальных странах было гораздо меньше турниров, да и те часто отменяли, или приходилось следовать жестоким ограничениям. Тренироваться тоже все выходили в разное время — катки долгое время были закрыты.

А потом многие, в том числе и российские фигуристки, долго болели (коронавирусом, пневмонией, простудой) и восстанавливались. Анна Щербакова все еще не может до конца прийти в себя, у Александры Трусовой — незалеченная травма. Елизавета Туктамышева болела не так сильно, но все-таки достаточно, чтобы несколько месяцев добирать форму до идеала. И ведь девушки не сдались и практически не упростили программы (Лиза и Саша и вовсе усложнили).

Это как раз может сыграть на руку потом, когда точно нужно будет показывать идеальные прокаты. Сейчас чемпионат мира отчасти получился странным — мы привыкли, что к марту фигуристы выходят на пик формы, но его не было почти ни у кого. Но это не повод замедлять технический и хореографический прогресс, когда спортсменки уже так далеко зашли и могут продвинуться еще дальше.

Чемпионат мира-2021. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 220,46

3. Александра Трусова (Россия) — 217,20

4. Карен Чен (США) — 208,63

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 208,44

6. Каори Сакамото (Япония) — 207,80

7. Рика Кихира (Япония) — 205,70

Чемпионат мира-2019. Женщины

1. Алина Загитова (Россия) — 237,50

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76

3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80

4. Рика Кихира (Япония) — 223,49

5. Каори Сакамото (Япония) — 222,83

6. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,95

8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58