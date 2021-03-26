Из борьбы за медали «королева квадов» еще не выпала, но шансы очень невелики.

Уже через несколько часов на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме будет старт произвольной программы в женском одиночном. А значит, развязка в самом популярном за последние годы и волнующем россиян виде программы. На первый взгляд исход очевиден — у Анны Щербаковой есть задел уже после короткой, а в произвольной у нее мощнее техническая заявка, чем у потенциальных преследователей — Елизаветы Туктамышевой и японки Рики Кихиры. Но это только на первый взгляд. До сих пор в игре третья россиянка — Александра Трусова. При каких раскладах она может претендовать на медаль, а при каких — даже на победу?

Короткой программой Трусова загнала себя в патовую ситуацию

Провал Трусовой в короткой стал серьезным ударом как для самой спортсменки, так и для ее новой команды. Как бы вы не относились к Евгению Плющенко, сложно отрицать, что он вкладывает в Александру душу, время, деньги — все что нужно на пути к тому, чтобы Трусова стала сильнейшей в мире. Двукратная чемпионка мира среди юниоров отвечает ему невероятной работоспособностью и трудолюбием. По рассказам очевидцев с тренировок «Ангелов Плющенко», Трусова может по несколько часов подряд проводить на льду в работе над новым четверным. И у нее даже не будет мысли о перерыве, пока она не выполнит поставленную на текущую тренировку задачу.

Отлично выглядела на тренировках Трусова и в Стокгольме. Если судить по занятиям перед короткой, то она считалась фаворитом чемпионата мира. Что случилось в соревновательном прокате — до сих пор загадка. Внезапно исчез тройной аксель — Трусова исполняла двойной и только этот прыжок у нее получился чисто. Флип с помаркой, а каскад лутц-тулуп и вовсе сорвала, отказавшись практически в патовом положении. 16 баллов отставания от первого места и 16-е место в короткой программе. За последние годы только один дебют на ЧМ был более шокирующим — в 2018 крайне неудачно на свой первый взрослый чемпионат (и пока что единственный) съездила Станислава Константинова.

В произвольной тогда Константинова постаралась исправиться, но в короткой она уступила так много, что отыграть позиции было, по сути, нереально. Реально ли отыграть отставание от лидера — Щербаковой и пьедестала — Туктамышевой — для Трусовой? Очень непросто, но если кому-то в мире такое и под силу, то только Александре.

Три четверных позволят бороться с Туктамышевой и Кихирой

У Щербаковой и Туктамышевой тоже очень сложный набор технических элементов в произвольной. У Анны, если судить по тренировкам, он практически максимально возможный — скорее всего трехкратная чемпионка России будет делать четверной лутц и два флипа в четыре оборота, один из которых в каскаде. Это самые сложные, а значит и самые дорогие из возможных прыжков в современном фигурном катании (пятерные и четверной аксель в расчет не берем — они пока из области фантастики). В добавок к квадам у Щербаковой наиболее оптимальный набор тройных, в том числе каскад тройной лутц+тройной риттбергер, правильная расстановка элементов для бонусов и отличные компоненты.

Туктамышева тоже планирует брать техникой. У нее будет сразу два тройных акселя — у единственной на ЧМ. В теории возможен даже четверной. Прыжок восстановлен, один из комментаторов утверждает, что видел тулуп в четыре оборота во время разминки короткой программы. Но так как сама Елизавета уверяет всех, что прыгать квады в Стокгольме не планирует, берем в расчет только тройные акселя. И даже так базовая сумма по технике у Туктамышевой будет в районе 65-67 баллов в зависимости от расстановки элементов.

Японка Кихира также рассчитывает в произвольной пробить свой личный рекорд — она отказалась от второго тройного акселя в прокате, но зато будет делать четверной сальхов. Пока что на международных стартах чисто элемент исполнить у нее не получалось. Но на стартах внутри Японии Рика делала прыжок уверенно, поэтому вполне вероятно, что сможет она его приземлить и в Швеции.

В этом случае уже по базовой стоимости техники у Кихиры будет больше 70 баллов — для женского одиночного это очень высокий показатель. То есть Трусовой нужны серьезные ошибки от кого-то из лидеров, чтобы подняться на пьедестал. Ее стандартного по этому сезону набора (и предварительно заявленного) из трех квадов хватит разве что для борьбы с Туктамышевой за «бронзу». При определенных раскладах безукоризненный прокат с тремя четверными от Александры может перекрыть результат Елизаветы даже без падений, хотя здесь все будет в районе нескольких баллов друг от друга и решат исход противостояния компоненты.

На стороне Трусовой лояльность судей и признание ее творческого прогресса — в короткой, несмотря на провальное выступление, у Александры была третья оценка за артистизм — сразу же после Кихиры и Щербаковой. Не выглядит фантастическим и вариант с неудачным прокатом произвольной от Туктамышевой и Кихиры — первая проходит через непростой сезон и до сих пор сражается с последствиями коронавируса, а у второй систематическая проблема с психологией на ответственных соревнованиях. Так что медаль для Трусовой вполне реальна, и она может отказаться от лишнего риска, если задача — забраться на пьедестал.

С пятью четверными прыжками преимущество Щербаковой нивелируется

Но разве ради третьего места на чемпионате мира весь работала академия Плющенко и ради «бронзы» Трусова со скандалом уходила от Этери Тутберидзе к Евгению? Ее задача бороться за победу и никакой другой результат не устроит как саму спортсменку, так и ее тренера. Слишком многое поставлено на кон и многое зависит от проката произвольной Трусовой в Стокгольме этим вечером. Поэтому команда «Ангелов Плющенко» думает сейчас явно не над тем, как обогнать Туктамышеву — их задача бороться со Щербаковой и Тутберидзе за первую строчку.

И удивительно, но вариант существует. Более того, он нарабатывался еще до конфуза в короткой программе. На одной из первых тренировок Александра откатала вариант произвольной с пятью четверными в следующей вариации: четверной флип, четверной сальхов, каскад четверной лутц+ойлер+тройной сальхов, каскад четверной лутц+тройной тулуп и сольный четверной тулуп. Подобная программа в зависимости от различных вариаций с расстановкой может дать Трусовой вплоть до 100 баллов по технике только по базовой стоимости. И в этом случае даже 16-ти бальный разрыв от Щербаковой не будет непреодолимой проблемой.

Понятное дело, что Александра никогда еще с такой сложной программой не выступала, но к пяти четверным ее планомерно вела еще Тутберидзе. Помните видео из «Хрустального» сразу после отмены ЧМ-2020 в канадском Монреале? Тогда Трусова на тренировке в «Самбо-70» откатала произвольную с пятью чистыми квадами и подписала видео словами «было бы интересно». Поддать интереса текущему чемпионату мира Александре под силу и сейчас. Да, прокат на тренировке нельзя сравнивать с соревновательным, тем более Трусова не исполняла непрыжковые элементы и просто катилась от прыжка к прыжку. Но именно вариацию с пятью четверными с ней весь сезон готовили тренеры академии Плющенко. Один из ее тренеров Дмитрий Михайлов еще осенью анонсировал возможные усложнения программы, финальной точкой которых будет пять квадов.

И если Трусова действительно готова к такой невероятной сложности, то лучшего момента чем сейчас уже не придумаешь. Александра в патовой ситуации, когда все или ничего. Так если изначальные позиции и так не самые удачные, то почему бы всем не рискнуть? Терять то, по сути, нечего.

Расписание женской произвольной программы

Третья разминка

Александра Трусова (Россия) — 64,82 (12)

Ольга Микутина (Австрия) — 67,18 (11)

Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,28 (10)

Маделин Скиза (Канада) — 68,77 (9)

Хэ Ин Ли (Корея) — 68,94 (8)

Брэди Теннелл (США) — 69,87 (7)

Четвертая разминка

Каори Сакамото (Япония) — 70,38 (6)

Ким Йе Лим (Корея) — 73,63 (5)

Карен Чен (США) — 74,40 (4)

Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86 (3)

Рика Кихира (Япония) — 79,08 (2)

Анна Щербакова (Россия) — 81,00 (1)

Расписание чемпионата мира

26 марта, пятница

12.45 Танцы. Ритм-танец

20.00 Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13.00 Мужчины. Произвольная программа

19.00 Танцы. Произвольный танец

28 марта, воскресенье

15.30 Показательные выступления