Интервью по итогам турнира в Швеции.

Чемпионат мира в шведском Стокгольме подошел к своему логическому завершению, а значит, самое время подводить итоги. Сразу три ученика из сборной России (которая официально называлась на турнире командой Федерации фигурного катания на коньках России) представляли команду Алексея Мишина. И все они выступили успешно, решив поставленные перед собой задачи, — Елизавета Туктамышева спустя шесть лет вновь оказалась на пьедестале ЧМ, а Михаил Коляда и Евгений Семененко выиграли для России право на третью олимпийскую лицензию. «СЭ» пообщался с тренером Татьяной Мишиной, чтобы узнать подробности о подготовке к соревнованиям и планы фигуристов на будущее.

Семененко очень хотел доказать, что все разговоры на его счет несправедливы

— Подводя итоги чемпионата мира, ваш тренерский штаб полностью доволен результатами ЧМ?

— Конечно же, мы очень рады. Все наши ребята выступили очень успешно, можно сказать, показали результат, близкий к максимальному. Довольны и результатами, и выступлениями. Небольшие недочеты были, работать есть над чем, но готовность к турниру наши ученики показали очень хорошую и свои задачи выполнили. Я уже общалась с ребятами, поздравила их. С Женей Семененко были на связи постоянно — и до старта говорили, и после. С Алексеем тоже, понятное дело, всегда на связи, проводим вместе мозговой штурм, обсуждаем как рабочие вопросы, так и личные. Советуемся. Алексей Николаевич у нас центр всех решений.

— Кто из трех учеников вас больше прочих удивил или порадовал?

— Лично меня, наверное, Женя Семененко. Все-таки я с ним работаю больше, чем с Лизой Туктамышевой или Мишей Колядой. Женя непосредственно мой ученик, я его веду уже много лет, и теперь он выступил на чемпионате мира. Он показал все, что мог, особенно в произвольной меня порадовал, как уверенно и четко все сделал. Видно, как почувствовал, что может все спокойно прокатать. В короткой всегда больше волнения, потому что это только старт соревнований. А произвольную он откатал безукоризненно.

— Волнение все равно, вероятно, чувствовалось у Семененко? Все-таки молодой парень, дебютирует на ЧМ в 17 лет, и на него повесили задачу бороться за олимпийские квоты...

— Конечно же, на нем была дополнительная ответственность. Не просто так попал он на турнир, и выступай там как хочешь, за себя и за свой тренерский штаб, свое имя. Здесь была дополнительная ответственность за всю страну. И столько было всяких разговоров до старта, сколько СМИ писали статей, почему Евгения послали, как его послали. И, конечно же, это влияло на него, пусть мы и советовали ему не читать такие материалы. Он старался не читать, но совсем не слышать разговоров таких было невозможно. Хорошо, что они, наоборот, завели его, по-спортивному разозлили.

Он очень хотел поехать и доказать, что его отправили в Швецию не зря, не просто так. Я с ним вчера разговаривала, и он сказал, что для него это был важный дополнительный стимул. Иногда такое бывает, негатив спортсмен оборачивает себе на пользу. Особенно если характер сильный. А Женя себя бойцом точно проявил, ничего не скажешь. Вышел первый раз и не растерялся. Хотя у него опыта-то не было, и международных стартов по сезону не проводили... Непросто было, но он справился.

Четверной прыжок у Туктамышевой есть в планах на будущее

— В прыжковом контенте, насколько я понимаю, хотели найти баланс между сложностью в технике и чистым исполнением?

— Действительно, пришли к такому решению, чтобы разрядить немного задачу парням по прыжкам, дать им возможность сделать чище другие элементы, чтобы прокатать программы лучше по подаче. Такая задача была.

— То есть и Коляда, и Семененко, и Туктамышева на ЧМ не показали в технике свой максимум?

— У Коляды и Семененко есть в запасе варианты усложнения программы, а Туктамышева вышла и показала свой максимум. У нее было два тройных акселя в произвольной и аксель в короткой. Куда еще сложнее?

— Все-таки были разговоры перед стартом турнира о четверном прыжке. Почему его так и не стали пробовать?

— Уже непосредственно перед стартом мыслей о четверном не было, и она делала свой максимум на текущий момент. Как только мы стали готовиться к поездке в Швецию, практически сразу решили, что четверной нам пока не нужен. Надо прокатывать программы чисто, и риск будет не оправдан при большой вероятности ошибки. Один прыжок все равно ничего не решит. Но работу над четверным мы продолжаем, дальше будем думать. Сейчас приедут домой, будем вести подготовку к следующему сезону, готовить программы. Начнем готовиться к сезону немного раньше обычного.

— Это связано с тем, что следующий сезон — олимпийский?

— Конечно, год Олимпиады всегда особенный, самый трудный и волнительный.

— Получается, сейчас идея зайти на четверной была бы авантюрой?

— Конечно, прыжок пока не совсем готов. А не исполнишь первый элемент, дальше уже достаточно трудно справляться с другими прыжками, идти на тройной аксель. Непросто. Конечно же, какой-то период в прошлом году она делала четверной достаточно стабильно, процент удачных попыток на тренировках был очень высокий, и мы включали прыжок в программу. А сейчас такой задачи у нас не стояло, тем более сезон вышел непростым.

— Одному иностранному журналисту при этом показалось, что Елизавета исполнила четверной тулуп на разминке перед короткой программой. Это правда?

— Нет, такого не было. Странно, может, привиделось человеку или он перепутал? В этом смысла даже нет никакого, в короткой у женщин запрещено делать четверные. Поэтому какой смысл тренировать перед короткой четверной, когда разрешено исполнять из сложных элементов только тройной аксель?

Ошибка на тройном флипе мобилизовала Туктамышеву

— Алексей Мишин снял Туктамышеву с тренировки перед произвольной. В чем причина?

— Раз снял, значит, причина была. Я сейчас дома, в Санкт-Петербурге, об этом лучше спрашивать очевидцев. На мой взгляд, все логично, Туктамышева уже достаточно размялась, почувствовала, что готова, и решили прервать занятие. Музыка у Елизаветы была четвертой по счету, ждать долго. Они заранее запланировали уйти с тренировки пораньше. Чтобы Туктамышева могла проверить несколько элементов, но сильно себя перед произвольной не нагружать, не тратить силы. Готовиться пойти к старту физически и морально.

— Есть предположения, что таким образом Мишин пытался смутить конкурентов. Разве нет так?

— Разные вещи говорят, я читала, но на самом деле все значительно проще. А дальше уже начинают домысливать. Какой-то особой цели в решении Алексея Николаевича и Елизаветы не было. Решили, что достаточно размялись, вот и ушли. А уж кто что на этот счет думает — так вот пускай и думает.

— Небольшая ошибка на тройном флипе подпортила впечатления от проката?

— Немного действительно было обидно, так хорошо начался прокат. Неприятная ошибка, она обычно на тренировках очень уверенно, спокойно делает флип. В прокате, возможно, немного не хватило ей скорости. Со стороны мне так показалось. С другой стороны, это падение ее мобилизовало, привело в чувство. Она поняла, что больше ошибаться нельзя и если хочешь медаль, то надо обязательно катать чисто.