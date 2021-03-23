Двукратная чемпионка мира среди юниоров считает, что Щербакова и Трусова сделали ставку на стабильное исполнение элементов на чемпионате мира

Елена Радионова в свое время была самой перспективной фигуристкой в мире. Как-то она даже говорила о том, что сильнее Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой перед Олимпиадой в Сочи, на которую претендовать не могла из-за возрастного ценза. Зато по юниорам в это время Радионова два сезона подряд не давала никому даже шанса на победу и первой в истории выиграла юниорский чемпионат мира два года подряд.

Последний раз на соревнованиях Елена была в 2018 году и недавно завершила карьеру. Сейчас она активно пробует себя в качестве тренера и хореографа и думает о карьере на телевидении. Недавно 10-летняя фигуристка ЦСКА Алена Принева с короткой программой «Кармен», поставленной Еленой, выиграла первенство России.

Перед стартом главного турнира сезона — чемпионата мира — фигуристка пришла в гости в студию «СЭ» и поделилась своим мнением о предстоящих соревнованиях и последних событиях в фигурном катании.

О перспективах Трусовой и Щербаковой

— Александра — фаворитка чемпионата мира? Пока человек не выступит, никого нельзя считать фаворитом, мальчики у нас тоже многое могут в теории, а на соревнованиях эти навыки показывают далеко не всегда. Саше Трусовой важнее откатать стабильно и спокойно, чисто. Я видела, как она четверные спокойно прыгает на разминке: в одну сторону — лутц, в другую — тулуп. Для нее квады как тройные. У Щербаковой тоже один четверной заявлен. Думаю, все сделают ставку на стабильное исполнение. У Ани были проблемы с легкими, ей важно восстановить дыхание и чисто откатать тот вариант, который уже привычен.

Об участии в чемпионате Семененко

— Лично мне интереснее всего будет посмотреть за ребятами, у них очень серьезная конкуренция. Кто первым будет, кто вторым — не скажу, но вот за третье место наши мальчики могут бороться. Женя Семененко тоже может здорово себя показать, мне импонирует его катание. Он перспективный парень, очень здорово проявил себя по ходу всего сезона. Так что почему нет? Новичкам везет, я верю, что нашим ребятам это под силу. Музыка Игоря Корнелюка? Почему нет, я не вижу в этом проблемы. У нас спортсмены под китайские, французские и американские песни катаются. Почему мы не можем выступать под наши русские песни? Надо популяризировать свою культуру.

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О переходе Косторной

— Мне нравится катание Алены, очень жаль, что у нее в этом году получился такой смазанный сезон. Возможно, причина как раз в мотивации. Неправильно, что она столько всего наговорила тренерам при своем летнем уходе. Но я думаю, что она уже извинилась перед Этери Георгиевной, потому что нужно нести ответственность за свои поступки. Публично? Правильно сделала. Главное, чтобы она сама искренне понимала, что сделала не так. Этери к ней с душой относилась, по-особенному.

Мне кажется, Тутберидзе выделяла Алену среди всех девочек, потому что она очень харизматичная. И я совершенно не понимала прошлым летом, почему она уходит. Может быть, это были подростковые капризы, которые нужно было просто пересилить. Может быть, тренерам нужно было ее понять, послушать. Но у Этери Георгиевны есть своя система, она против индивидуального подхода, и это тоже в какой-то мере правильно, потому что ее система приносит результат. Но мне лично кажется, что стоило хотя бы по душам с ней поговорить. Я все же предполагаю, что Алена рубанула сплеча, когда уходила к Плющенко.

Олимпийские перспективы Алены? Она девочка с характером и не хочет плыть по течению. Ей под силу успеть в этот олимпийский поезд. Придется выбить кого-то? Это всегда случается, потому что это спорт, кого-то выкидывают, кто-то заходит в этот вагон, в этот поезд. В этом нет никакой трагедии, так всегда было, есть и будет.

О контрактной системе

— Я против контрактной системы, потому что должны быть доверительные отношения между спортсменом и тренером. Контракт — уже немного не то. К тому же такие ограничения останавливают прогресс. И тренер, и спортсмен будут тратить свое время, хотя могли бы пойти вперед и показать лучший результат в других условиях, в другой школе. К тому же за большинство фигуристов у нас платят родители, они серьезно вкладывают в спортсмена. И когда мы достигаем определенного уровня, то тренер получает дополнительную зарплату, призовые за наши выступления. Так что я не могу сказать, что тренер обделен вниманием или финансами.