Бойкова почти повторила претензию Медведевой к Тутберидзе на ОИ-2018. Огонь в парном катании

Конкуренция внутри группы снова оказалась чревата и вырвалась наружу.

Пока чемпионат мира не укладывается ни в какие рамки понимания. Первое золото выиграла пара, стоящая третьим номером в стране, бронзовые призеры едва не сцепились в словесной перепалке с тренером, а судейством россиян хочется наслаждаться и упиваться. После двух дней — максимум драмы. Что же произошло вчера — если вы вдруг не стали ждать пар и заснули?

Золото относительно сенсационно выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые на самом деле были к нему готовы лучше всех. Но самое знаковое событие произошло после проката их основных конкурентов и одновременно партнеров по группе — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Оценки и объявление о третьем месте Саша встретила поворотом головы в сторону тренера Тамары Москвиной и едким «поздравляю, теперь у вас есть чемпионы мира». В нетерпении она стащила аккредитации с шеи Артура Минчука и кинула один из них Козловскому.

Интересно, что видео Первого канала о прокате прерывается ровно на этом месте.

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Но полная трансляция все помнит.

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Ситуация у пар резко обострилась

Ничего не напоминает? Конечно, масштаб не олимпийский, нет рыдания навзрыд — но очень сложно отделаться от аналогии с диалогом Евгении Медведевой и Этери Тутберидзе в Пхенчхане. Доподлинно неизвестно, о чем они говорили, хотя на эту тему уже провели кучу расследований, и похоже, что обращение Жени несильно отличалось от ее подруги (Медведева и пара Москвиной действительно хорошо дружат).

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Мишина и Галлямов появились в группе Тамары Николаевны во многом усилиями самого тренера — и как оказалось, абсолютно по делу. Но, разумеется, такое приглашение не могло не сказаться на Бойковой с Козловским, которые только что стали чемпионами Европы и готовились к статусу первой пары России. А тут — молодая, технически более продвинутая и амбициозная пара, которая просто встает поперек, мимикрируя под контейнеровоз на Суэцком канале.

Чемпионы Европы не могли попросить «придержать в юниорах» соперников, что со стороны приписывается Медведевой. Но очевидно, что внутренняя конкуренция, о которой столько говорила по ходу сезона и великоопытнейшая Москвина, на этот раз выплеснулась за край. Может быть, на эти 10 секунд — а потом ребята разозлятся на себя, пойдут учить новые элементы и в Пекине еще всем прокричат «в очередь!»

Разлад внутри групп мы уже проходили

Но мы все помним, чем закончилась внутренняя борьба в «Хрустальном» — Медведева уехала в Канаду и два года тренировалась там. На следующий год из группы Тутберидзе ушли еще две топ-девушки — Александра Трусова и Алена Косторная. Две из трех не выдержали и вернулись, но состояние далеко от оптимального. Третья идет на 12-м месте после первого дня чемпионата мира и сегодня проживает главный день своей карьеры.

Логичное продолжение аналогии — а куда могли бы в теории уйти Бойкова с Козловским? Реальный ответ один — как раз-таки к противоборствующей стороне, на которой работают Тарасова/Морозов. А если точнее — даже не к Максиму Транькову, а Нине Мозер, которая только возобновила активную деятельность. Выглядит нереально, учитывая взаимные заявления. Сама тренер говорила, что пара «не нравится», от нее она «не получает удовольствия». Но это российское фигурное катание, здесь возможны любые трансферы и события.

Остазия воюет с Евразией, но уже через полсезона может унимать гордыню и извиняться. Если вы на кого-то публично наехали — через несколько месяцев можете спокойно обниматься в кике (комнате объявления оценок kiss&cry).

Почему сюжет не кажется таким уж гротескным? Бойкова и Козловский вчера в прямом эфире увидели, как они стали вторым номером в группе. Разница в 10 баллов для нынешних пар — это много. Золото могли принести только два идеальных проката в короткой и произвольной программах, расстояние измерялось даже не одной ошибкой, как бы ни старались судьи. А это повод задуматься.

Пророссийское судейство

Кстати, судейство на этом турнире поистине поразительное. Уже много копий сломано по поводу Щербаковой и Кихиры в короткой программе женщин — мол, компоненты Рики должны были быть выше, но есть и более конкретные моменты. В той судейской бригаде была российская судья, но не было японцев. И, конечно, третьи компоненты Трусовой — это тоже достижение нашей федерации, тем более что по ее оценке не было особых расхождений. А ведь она могла быть ниже.

Оценки Трусовой — практически полный консенсус судей. pic.twitter.com/JbBtAMGgMd — Lublineс93 (@Lublinec931) March 26, 2021

Или вот еще один удивительный момент — потрясающее единодушие в выборе победителя произвольной программы: Мишина/Галлямов — первые у всех. Только китайский судья постарался сделать разницу между ними такой, что выигрывали Суй/Хань, но даже он не «жестил».

Мишина/Галлямов — первые в произвольной у всех, а по сумме у всех кроме китайца. pic.twitter.com/XViaSpnGIZ — Lublineс93 (@Lublinec931) March 26, 2021

Чуть на большее могли рассчитывать разве что наши мужчины — но здесь вмешался непредсказуемый сезон и отправка наших в третью по счету разминку. В итоге у большинства судей по компонентам Коляда третий — четвертый, а британка Дэвидсон поставила чемпиона России на девятое! Представители Австрии и Швейцарии — на восьмое. Не разглядели таланта из-за Альп.

У Коляды сильный разброс по судьям. pic.twitter.com/HSXyp1df5z — Lublineс93 (@Lublinec931) March 26, 2021

Наверняка стороны, если можно так говорить, поделили сферы влияния — и в танцах золото точно окажется у американцев. Хотя и здесь техническая панель — представители Венгрии, Польши и Японии. Терпимо.

Так что этот чемпионат может стать самым успешным зимним чемпионатом среди всех. Столько времени мы говорили об Александре Большунове и лыжной сборной, которая взяла одно золото в 12 гонках. Здесь два — три возможны из 4, а через две недели еще и командный чемпионат мира, где мы также одни из фаворитов.