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Жулин прокомментировал победу Синициной и Кацалапова в ритм-танце чемпионата мира

18:14
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото AFP
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото AFP
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Александр Жулин, призер олимпийских игр и тренер российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал «СЭ» победу фигуристов в ритм-танце на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Их результат — 88,15 балла.

«Прокат очень понравился! Очень спокойно, без нервов и с эмоцией. Я доволен. То, что уже что-то решено нельзя говорить никогда. Самое главное, чтобы они прокатали свой вариант и прокатали так, как они умеют. Готовы хорошо. Надеюсь, что все будет завтра нормально», — сказал Жулин.

Произвольный танец пройдет в субботу, 27 марта, начало — в 13:00 мск.

(Данил Алешин)

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