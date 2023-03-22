Железняков — об отсутствии россиян на ЧМ-2023: «Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет»

Хореограф Алексей Железняков назвал чемпионат мира по фигурному катанию неполноценным из-за отсутствия россиян.

«Конечно, чемпионат мира теряет без наших спортсменов. Наши фигуристы, особенно фигуристки — мировой топ. Во многих странах, в тех же США, Японии, Китае, очень много болельщиков именно российских спортсменов. Соответственно, из-за этого рейтинги тоже падают. Потерь очень много. Спорт — это преодоление. Когда ты соревнуешься и понимаешь, что лучшие спортсмены сейчас не в обойме, это тяжело. А так... Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет. Это неправильная история», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).