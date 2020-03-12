Известный комментатор Тед Бартон в своем Instagram прокомментировал отмену чемпионата мира по фигурному катанию из-за угрозы распространения коронавируса.

— Мы очень сожалеем об отмене чемпионата мира здесь, в Канаде, — написал Бартон. — Это правильно для здоровья каждого, но мне очень жаль спортсменов и тренеров, которые проделали такую блестящую работу по подготовке. Мы желаем вам всего хорошего.

Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.