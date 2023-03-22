Инна Гончаренко рассказала о сходствах в катании Сакамото и Туктамышевой

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко сравнила катание чемпионки мира-2022 Каори Сакамото и россиянки Елизаветы Туктамышевой.

Японка в среду 22 марта выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Было интересно посмотреть на Каори Сакамото после триумфальной победы на прошлом чемпионате мира — мне понравилась ее короткая программа, прекрасная амплитуда прыжков, видно, что у нее появилась уверенность в себе, катается с удовольствием, как наша Лиза Туктамышева — все соревнуются, а она выступает, здесь то же самое», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Произвольная программа в женском одиночном катании на ЧМ-2022 состоится 24 марта.