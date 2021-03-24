Загитова пожелала участникам ЧМ по фигурному катанию «удачи и гладкого льда»
16:54
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожелала удачи участникам чемпионата мира по фигурному катанию.
«Сегодня начался чемпионат мира по фигурному катанию. Хочу пожелать всем удачи и гладкого льда», — написала Загитова в сториз Instagram.
Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в 2019 году. Сейчас фигуристка официально сделала паузу в карьере. Россию в женском одиночном катании представляют Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.
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