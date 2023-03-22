Японка Сакамото лидирует после короткой программы на чемпионате мира-2023
Японка Каори Сакамото выиграла короткую программу в женском одиночном катании на чемпионате мира-2023 в Сайтаме (Япония).
Фигуристка набрала за свой прокат 79,24 балла. Второе место заняла Хэ Ин Ли из Южной Кореи, набравшая 73,62 балла. Третьей стала еще одна представительница Японии Маи Михара — 73,46 балла.
В пятницу, 24 марта, женщины представят произвольные программы.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Женщины
Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24
2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 73,62
3. Маи Михара (Япония) — 73,46
4. Изабо Левито (США) — 73,03
5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 71,94
6. Нина Петрыкина (Эстония) — 68,00
7. Николь Шотт (Германия) — 67,29
8. Брэди Теннелл (США) — 66,45
9. Екатерина Куракова (Польша) — 65,40
10. Эмбер Гленн (США) — 65,52
11. Анастасия Губанова (Грузия) — 65,40
12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 64,06
13. Кимми Репонд (Швейцария) — 62,75
14. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 62,04
15. Ринка Ватанабе (Япония) — 60,90
16. Маделин Скизас (Канада) — 60,02
17. Е Ри Ким (Южная Корея) — 60,02
18. Софья Степченко (Латвия) — 58,87
19. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) — 57,56
20. Ольга Микутина (Австрия) — 57,05
21. Янна Юркинен (Финляндия) — 56,06
22. Юлия Саутер (Румыния) — 56,02
23. Лара Наки Гутманн (Италия) — 55,22
24. Александра Фейгин (Болгария) — 54,65