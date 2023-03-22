Японка Сакамото лидирует после короткой программы на чемпионате мира-2023

Японка Каори Сакамото выиграла короткую программу в женском одиночном катании на чемпионате мира-2023 в Сайтаме (Япония).

Фигуристка набрала за свой прокат 79,24 балла. Второе место заняла Хэ Ин Ли из Южной Кореи, набравшая 73,62 балла. Третьей стала еще одна представительница Японии Маи Михара — 73,46 балла.

В пятницу, 24 марта, женщины представят произвольные программы.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 73,62

3. Маи Михара (Япония) — 73,46

4. Изабо Левито (США) — 73,03

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 71,94

6. Нина Петрыкина (Эстония) — 68,00

7. Николь Шотт (Германия) — 67,29

8. Брэди Теннелл (США) — 66,45

9. Екатерина Куракова (Польша) — 65,40

10. Эмбер Гленн (США) — 65,52

11. Анастасия Губанова (Грузия) — 65,40

12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 64,06

13. Кимми Репонд (Швейцария) — 62,75

14. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 62,04

15. Ринка Ватанабе (Япония) — 60,90

16. Маделин Скизас (Канада) — 60,02

17. Е Ри Ким (Южная Корея) — 60,02

18. Софья Степченко (Латвия) — 58,87

19. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) — 57,56

20. Ольга Микутина (Австрия) — 57,05

21. Янна Юркинен (Финляндия) — 56,06

22. Юлия Саутер (Румыния) — 56,02

23. Лара Наки Гутманн (Италия) — 55,22

24. Александра Фейгин (Болгария) — 54,65