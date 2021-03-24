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Ягудин оценил короткую программу Трусовой на чемпионате мира

17:32
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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции.

«Нереально обидно складывается ситуация. Не шел тройной аксель, а она планировала исполнить его в короткой программе. Совсем не шел. Мы задавались вопросом: пойдет или нет. Пошла, но как обидно. Она выполнила каскад на тренировке раз пять. Тройной лутц она прыгает с закрытыми глазами без разминки. Это непонятно, абсолютно непонятно, почему произошло. Ощущение, что просто перекрутила тройной лутц», — сказал Ягудин в эфире «Первого канала».

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова допустила ошибку в каскаде в короткой программе.

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