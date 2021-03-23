Воронов сравнил условия проживания на ЧМ с комфортной тюрьмой

Российский тренер Сергей Воронов оценил условия организации чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. Из-за пандемии коронавируса состязания проходят в формате «пузыря»: без зрителей и с ограничениями на перемещение спортсменов.

«Пузырь» — это такая комфортная тюрьма, скажем так, — цитирует RT Воронова. — Я же человек, который не любит сидеть в четырёх стенах, поэтому любое ограничение в этом отношении для меня некомфортно. Когда я оказался в подобной ситуации впервые, всё страшно напрягало. Приезжаешь, у тебя берут тест — и целые сутки ты не выходишь из номера. Три раза в день приносят еду, питьё, но в комнате никто не убирается, не имеет права даже войти. Ни тренер, ни персонал — никто.

Понятно, что все неудобства носят прежде всего психологический характер. Получается, всех насильственно поставили в какие-то абсолютно новые условия. Какой-то железный занавес".

ЧМ по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.