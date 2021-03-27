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Депутат Лебедев: «Оскорбительно давать звание Героя России человеку, который научил трех девочек прыгать тулуп»

12:54
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

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По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«Восхищение, радость и гордость! Фигурное катание всегда было фактически спортом №1 в Советском Союзе. Рад, что из СССР эта школа перешла в Россию, и наши фигуристы продолжают удивлять остальной мир», — сказал Лебедев «СЭ».

Также Лебедев негативно отреагировал на предложение футбольного агента Дмитрия Селюка вручить звания Героя России тренеру Этери Тутберидзе.

«Два момента. Первый — в России любят впадать из крайности в крайность. Выиграл что-то — сразу герой, завтра проиграет — расстрелять. Других вариантов не бывает.

А во-вторых, давать звание Героя России человеку, который научил трех девочек прыгать тулуп — унизительно по отношению к тем людям, которые получили награду, рискуя собственными жизнями. Давайте не будем впадать в крайности", — уверен Лебедев.

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Константин Колмаков)

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