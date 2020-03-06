Усачева будет закрывать короткую программу на ЮЧМ, Валиева выступит перед ней

Российская фигуристка Дарья Усачева будет закрывать произвольную программу девушек на чемпионате мира среди юниоров. После короткой программы она занимает третье место.

Лидер соревнований Камила Валиева выступит прямо перед Усачевой. Американка Алиса Лью выступит второй в сильнейшей разминке, а еще одна россиянка Майя Хромых — третьей. Начало произвольной программы девушек на турнире — в 16.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)