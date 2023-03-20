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Сегодня, 16:44

Урманов: «Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я буду наблюдать за чемпионатом мира»

Алина Савинова
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Алексей Урманов и Юлия Липницкая.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Алексей Урманов, бывший тренер фигуристок Анастасии Губановой и Юлии Липницкой ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом мира по фигурному катанию в отсутствие россиян.

«Буду ли следить за ЧМ без российских фигуристов? У даже меня телефон упал из рук... Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я здесь нахожусь, на чемпионате мира. Конечно, буду наблюдать. Перспективы Губановой? Спросите у нее и у специалиста, кто там ее тренирует, я не знаю. Мне вообще все равно», — приводит Metaratings.ru слова Урманова.

Чемпионат мира фигурному катанию-2023 пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).

Источник: https://metaratings.ru/news/urmanov-ya-budu-sledit-za-chm-mne-voobshe-naplevat-na-rossiiskikh-figuristov-236989/
Фигурное катание
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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