Ученик Тутберидзе поддержал решение Грассля о переезде в Москву

Призер чемпионата Европы Морис Квителашвили, тренирующийся у Этери Тутберидзе, рассказал о состоянии здоровья перед чемпионатом мира в Японии.

— Заматываю ногу в коньке, хоть как-то это держит. Не так больно, поэтому со здоровьем чуть получше. Мы совмещали тренировки и лечение, от лечения получили много плюсов, — сказал фигурист, — Пока не знаю, будет ли после чемпионата мира больше времени на лечение, может быть, будут какие-то соревнования или шоу. Плавающий график. Подошел в хорошей форме, жаль, что не получились какие-то элементы, которые планировались. Нога не беспокоила, когда выходил на прокат, был хорошо разогрет. Арена теплая. Не было сильной боли, что это мне мешало выступать. Тренеры балансируют нагрузку.

Также Морис высказался о решении итальянца Даниэля Грассля переехать в Россиию и тренироваться в «Хрустальном».

— Тренируюсь у Москве у Этери Георгиевны. Как мне тренировки с Даниэлем Грасслем? Не сказать, что на меня это влияет, но хорошо, что он приехал, тренируется, сделал такой шаг. Желаю ему удачи! — добавил он.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).