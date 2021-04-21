Туктамышева заявила, что серебро на ЧМ-2021 ей важнее золота на ЧМ-2015

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в эфире Первого канала рассказала о своих эмоциях после завоевания серебряной медали на чемпионате мира 2021 в шведском Стокгольме.

«В этом сезоне готовилась просто с выступать, мне было радостью сам факт, что я еду на чемпионат мира, — подчеркнула Туктамышева. — В нынешнем фигурном катании с нашей конкуренцией попасть на него безумного сложно. Поэтому я рада самой этой возможности, не думала о местах, рада, что смогла выступить хорошо.



Когда после короткой я была третья уже появились мысли, что могу выиграть медаль. А когда после произвольной поняла, что буду на пьедестале сразу буря эмоций. Когда поняла, что вторая уже максимально счастлива.



Это серебро для меня даже ценнее, чем даже то золото в 2015 году, потому что было тяжелее его выиграть и уровень фигурного катания сейчас намного выше, чем в 2015. Больше преодоления себя, чем моложе, тем легче. Это влияет. Возможно, я забыла те ощущения, но сейчас было больше осознанности, больше удовольствия от выступления, но тяжелее. Статус капитана придавал мне сил, сначала я немного переживала сама, не совсем отошла еще от чемпионата мира, это дало мне столько замечательных эмоций».

(Рустам Имамов)