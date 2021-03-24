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Туктамышева не будет исполнять четверной прыжок в произвольной программе на ЧМ

18:52
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о контенте в произвольной программе на ЧМ по фигурному катанию в Швеции в ходе пресс-конференции после первого дня соревнований.

— Я уже победила, потому что я тут, — сказала Туктамышева. — Я умею прыгать четверной тулуп, но для меня важнее откатать чисто. Два тройных акселя — уже хороший контент. Четверного в произвольной не будет. Я так думаю. Надеюсь (смеется).

Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

Замыкает топ-3 еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, занимающаяся под руководством Алексея Мишина. Чемпионка мира 2015 год чисто исполнила тройной аксель и получила за свое выступление 78,86 балла.

(Анастасия Плетнева)

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