Туктамышева: «Аксель сегодня лучше, чем шесть лет назад»

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме. По итогам первого дня соревнований фигуристка набрала 78,86 балла.

— Шесть лет назад я сделала аксель в короткой программе [на чемпионате мира]. За этот период произошло многое. За последние два года я стала более уверенной в этом прыжке. Сегодняшнее исполнение немного лучше, чем было шесть лет назад. И я усложнила немножко каскад — был тулуп + тулуп, сейчас лутц + тулуп, прогресс имеется.

По поводу программы: я ее очень хорошо чувствую. Мне она безумно нравится. Я довольна, что именно с ней я на чемпионате мира хорошо откатала.

Поменяли программу в начале этого года, но бывают такие удачные постановки. Когда ты любишь музыку, которую тебе предложили, ты с таким удовольствием и рвением приходишь на тренировки и отрабатываешь ее, что невозможно не накатать. Очень часто включается музыка и идет работа. При желании можно сделать за короткое время все, что угодно, — сказала Туктамышева.

(Анастасия Плетнева)