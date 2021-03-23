Трусова: «Жалко, что не будет зрителей. Мне очень важна их поддержка»
Российская фигуристка Александра Трусова рассказал о целях, которые ставит перед собой на чемпионате мира.
«Жалко, что не будет зрителей. Мне очень важна их поддержка.
Тройной аксель? Я никогда не говорю о своем контенте. Все увидите на льду.
У Евгения Плющенко я очень многому научилась. Очень многое поменялось. Он придумывается для меня необычные задания. Мне очень нравится.
Какую цель? Откататься чисто и сделать все, что я могу», — сказала Трусова в интервью для Fuji TV.
Соревновательная часть чемпионата мира в Стокгольме состоится с 24 по 27 марта.
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