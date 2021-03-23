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Трусова: «Жалко, что не будет зрителей. Мне очень важна их поддержка»

18:55
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказал о целях, которые ставит перед собой на чемпионате мира.

«Жалко, что не будет зрителей. Мне очень важна их поддержка.

Тройной аксель? Я никогда не говорю о своем контенте. Все увидите на льду.

У Евгения Плющенко я очень многому научилась. Очень многое поменялось. Он придумывается для меня необычные задания. Мне очень нравится.

Какую цель? Откататься чисто и сделать все, что я могу», — сказала Трусова в интервью для Fuji TV.

Соревновательная часть чемпионата мира в Стокгольме состоится с 24 по 27 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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