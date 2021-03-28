Трусова рассказала, как изменились тренировки после ухода от Тутберидзе к Плющенко

Бронзовый призер чемпионата мира в Стокгольме фигуристка Александра Трусова рассказала, как изменились ее тренировки после ухода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

По словам 16-летней спортсменки, подходы абсолютно разные.

— После вашего перехода к Евгению Плющенко что изменилось в жизни, тренировках?

— Очень много поменялось. Разные задания, какие-то новые, которые я раньше не делала. Очень интересно на тренировках, в целом подход разный. Ну и мне интересно пробовать новое и улучшаться.

(Дмитрий Кузнецов)