Трусова заявила, что пока не думала о своей программе на Олимпиаде
15:14
Бронзовый призер чемпионата мира в Стокгольме фигуристка Александра Трусова отметила, что пока не думает об Олимпиаде и не читает прессу.
— У вас есть идеи об олимпийских программах?
— Нет, пока не думали. Сейчас все мысли о чемпионате мира были, так что пока не знаю.
— Вы любите давать интервью, популярность? Может быть, читаете, что пишут о вас в прессе?
— Я не очень люблю интервью, это все знают. Но с каждым годом мне становится проще. Популярность мне нравится. Прессу — нет, не читаю.
(Дмитрий Кузнецов)
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
3
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...