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Трусова заявила, что пока не думала о своей программе на Олимпиаде

15:14
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Бронзовый призер чемпионата мира в Стокгольме фигуристка Александра Трусова отметила, что пока не думает об Олимпиаде и не читает прессу.

— У вас есть идеи об олимпийских программах?

— Нет, пока не думали. Сейчас все мысли о чемпионате мира были, так что пока не знаю.

— Вы любите давать интервью, популярность? Может быть, читаете, что пишут о вас в прессе?

— Я не очень люблю интервью, это все знают. Но с каждым годом мне становится проще. Популярность мне нравится. Прессу — нет, не читаю.

(Дмитрий Кузнецов)

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