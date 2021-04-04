Трусова осталась недовольна своим выступлением на чемпионате мира-2021

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова заявила, что осталась недовольна своим выступлением на турнире в Стокгольме. Став 12-й в короткой программе, 16-летняя фигуристка заявила пять прыжков в четыре оборота, приземлила три из них и показала лучший результат в произвольной программе.

«Я довольна тем, что с двенадцатого места поднялась на третье. После такой короткой программы собралась на произвольную. Но, конечно, я недовольна своими прокатами. Я буду работать и постараюсь улучшиться, — сказала Трусова в эфире телеканала «Россия 24». - В короткой программе не получился каскад. В произвольное тоже многое не получилась. Из пяти четверных прыжков только два исполнила хорошо, с двух упала и один был недокрут».

На чемпионате мира в Швеции россиянки заняли весь пьедестал в одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, а серебро - Елизавета Туктамышева.