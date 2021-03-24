Трусова осталась без каскада в короткой программе на ЧМ

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова допустила ошибку в каскаде в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Она не стала рисковать и прыгнула двойной аксель вместо тройного, который она активно разучивала и пробовала в выступлениях в текущем сезоне, далее исполнила тройной флип, на котором ей поставили неясное ребро. Завершать прыжковый контент фигуристка должна была каскадом тройной лутц+тройной тулуп, но она допустила ошибку на первом элементе и осталась без комбинации.

Трусова набрала 64, 82 балла и заняла лишь промежуточную восьмую строчку.