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Трусова осталась без каскада в короткой программе на ЧМ

17:31
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова допустила ошибку в каскаде в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Она не стала рисковать и прыгнула двойной аксель вместо тройного, который она активно разучивала и пробовала в выступлениях в текущем сезоне, далее исполнила тройной флип, на котором ей поставили неясное ребро. Завершать прыжковый контент фигуристка должна была каскадом тройной лутц+тройной тулуп, но она допустила ошибку на первом элементе и осталась без комбинации.

Трусова набрала 64, 82 балла и заняла лишь промежуточную восьмую строчку.

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