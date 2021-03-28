Трусова: «Не знаю, как Чен может делать пять четверных»

Бронзовый призер чемпионата мира в Стокгольме фигуристка Александра Трусова подвела итоги турнира, на котором она заняла третье место.

— Для вас это был первый чемпионат мира. С какими мыслями вы полетите домой, что он оставил у вас в сердце?

— Я очень рада, что его провели, мы очень его ждали. Любое соревнование очень важно, это большой опыт. Буду стараться улучшаться, исправлять свои ошибки. Попросила, чтобы после прилета домой меня встретили родители, чтоб они привезли Лану (собаку Александры. — Прим. «СЭ»).

— Вы впервые на таких соревнованиях без мамы, собаки. Пришлось повзрослеть?

— Да, была проблема, что без мамы, без Тины. Заплеталась, например, на соревнования впервые сама. Раньше умела, но как-то не доводилось. Повзрослела или нет — не знаю. Но больше я никуда с мамой не поеду! (смеется).

— Вы — поклонница Нэйтана Чена. Как вам его пять четверных в произвольной программе?

— Да... Вживую это намного круче, чем по телевизору! Мне понравилось. Не знаю, как он так может. Надеюсь, у меня тоже получится. На тренировках перед показательными выступлениями делали параллельный лутц.

— Пять четверных для вас — это реально?

— Надеюсь, да.

— С каким набором?

— Таким же, как сейчас.

(Дмитрий Кузнецов)