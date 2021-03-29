Трусова не попала в состав сборной России на командный чемпионат мира
Фигуристка Александра Трусова не попала в список спортсменов, заявленных на командный чемпионат мира, который состоится с 15 по 18 апреля в Осаке.
В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Фигуристки завоевали золото и серебро на чемпионате мира в Стокгольме. 16-летняя Трусова заняла третье место, набрав 217,2 балла.
Полный состав сборной России на командный ЧМ-2021:
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов
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