Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Трусова не попала в состав сборной России на командный чемпионат мира

13:54
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Фигуристка Александра Трусова не попала в список спортсменов, заявленных на командный чемпионат мира, который состоится с 15 по 18 апреля в Осаке.

В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Фигуристки завоевали золото и серебро на чемпионате мира в Стокгольме. 16-летняя Трусова заняла третье место, набрав 217,2 балла.

Полный состав сборной России на командный ЧМ-2021:

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...