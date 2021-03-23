Трусова и Щербакова выступят в последней разминке на чемпионате мира, Туктамышева — в предпоследней
Стали известны стартовые номера участниц короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
Россиянка Елизавета Туктамышева откроет предпоследнюю, шестую разминку. Она выступит 28-й. Александра Трусова будет открывать последнюю, седьмую разминку. Сразу после нее выступит Анна Щербакова. Они будут, соответственно, под 34-м и 35-м общими номерами.
Короткую программу одиночницы представят в среду, 24 марта. Начало выступления Туктамышевой запланировано на 16.32 по московскому времени, Трусовой — на 17.18 и Щербаковой — на 17.24.
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