Стали известны стартовые номера участниц короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Россиянка Елизавета Туктамышева откроет предпоследнюю, шестую разминку. Она выступит 28-й. Александра Трусова будет открывать последнюю, седьмую разминку. Сразу после нее выступит Анна Щербакова. Они будут, соответственно, под 34-м и 35-м общими номерами.

Короткую программу одиночницы представят в среду, 24 марта. Начало выступления Туктамышевой запланировано на 16.32 по московскому времени, Трусовой — на 17.18 и Щербаковой — на 17.24.