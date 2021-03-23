Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира-

Трусова и Щербакова выступят в последней разминке на чемпионате мира, Туктамышева — в предпоследней

18:01
Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Стали известны стартовые номера участниц короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Россиянка Елизавета Туктамышева откроет предпоследнюю, шестую разминку. Она выступит 28-й. Александра Трусова будет открывать последнюю, седьмую разминку. Сразу после нее выступит Анна Щербакова. Они будут, соответственно, под 34-м и 35-м общими номерами.

Короткую программу одиночницы представят в среду, 24 марта. Начало выступления Туктамышевой запланировано на 16.32 по московскому времени, Трусовой — на 17.18 и Щербаковой — на 17.24.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...