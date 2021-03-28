Тренер Татьяна Мишина поделилась впечатлениями от выступления учеников Алексея Мишина. Елизавета Туктамышева спустя шесть лет вновь оказалась на пьедестале ЧМ, а Михаил Коляда и Евгений Семененко выиграли для России право на третью олимпийскую лицензию.

— Конечно же, мы очень рады. Все наши ребята выступили очень успешно, можно сказать, показали результат, близкий к максимальному. Довольны и результатами, и выступлениями. Небольшие недочеты были, работать есть над чем, но готовность к турниру наши ученики показали очень хорошую и свои задачи выполнили. Я уже общалась с ребятами, поздравила их. С Женей Семененко были на связи постоянно — и до старта говорили, и после. С Алексеем тоже, понятное дело, всегда на связи, проводим вместе мозговой штурм, обсуждаем как рабочие вопросы, так и личные. Советуемся. Алексей Николаевич у нас центр всех решений.

— Кто из трех учеников вас больше прочих удивил или порадовал?

— Лично меня, наверное, Женя Семененко. Все-таки я с ним работаю больше, чем с Лизой Туктамышевой или Мишей Колядой. Женя непосредственно мой ученик, я его веду уже много лет, и теперь он выступил на чемпионате мира. Он показал все, что мог, особенно в произвольной меня порадовал, как уверенно и четко все сделал. Видно, как почувствовал, что может все спокойно прокатать. В короткой всегда больше волнения, потому что это только старт соревнований. А произвольную он откатал безукоризненно.

(Рустам Имамов)

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