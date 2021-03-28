Татьяна Мишина оценила выступление Туктамышевой на чемпионате мира

Тренер Татьяна Мишина оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира по фигурному катании в Стокгольме.

— Алексей Мишин снял Туктамышеву с тренировки перед произвольной. В чем причина?

— Раз снял, значит, причина была. Я сейчас дома, в Санкт-Петербурге, об этом лучше спрашивать очевидцев. На мой взгляд, все логично, Туктамышева уже достаточно размялась, почувствовала, что готова, и решили прервать занятие. Музыка у Елизаветы была четвертой по счету, ждать долго. Они заранее запланировали уйти с тренировки пораньше. Чтобы Туктамышева могла проверить несколько элементов, но сильно себя перед произвольной не нагружать, не тратить силы. Готовиться пойти к старту физически и морально, — сказала Татьяна Машина в интервью «СЭ».

— Есть предположения, что таким образом Мишин пытался смутить конкурентов. Разве нет так?

— Разные вещи говорят, я читала, но на самом деле все значительно проще. А дальше уже начинают домысливать. Какой-то особой цели в решении Алексея Николаевича и Елизаветы не было. Решили, что достаточно размялись, вот и ушли. А уж кто что на этот счет думает — так вот пускай и думает.

— Небольшая ошибка на тройном флипе подпортила впечатления от проката?

— Немного действительно было обидно, так хорошо начался прокат. Неприятная ошибка, она обычно на тренировках очень уверенно, спокойно делает флип. В прокате, возможно, немного не хватило ей скорости. Со стороны мне так показалось. С другой стороны, это падение ее мобилизовало, привело в чувство. Она поняла, что больше ошибаться нельзя и если хочешь медаль, то надо обязательно катать чисто.

(Рустам Имамов)

Полностью интервью с Татьяной Мишиной читайте здесь