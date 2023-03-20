Тарасова: «Есть ли у меня фаворит на чемпионате мира? Фавориты все в Москве и в Питере»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию.

«Конечно, буду смотреть! Это даже смешной вопрос. Это наша профессия, как не смотреть? Есть ли у меня фаворит на чемпионате мира? Фавориты все в Москве и в Питере», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2023 пройдет с 22 по 26 марта в японской Сайтаме.