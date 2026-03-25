Тарасова ответила, за кого будет болеть на чемпионате мира в отсутствие россиян

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Праге с 25 по 29 марта.

«После Олимпийских игр чемпионат мира всегда бывает очень интересным, потому что можно посмотреть, кто будет работать следующие четыре года, какие спортивные пары, танцоры и одиночники будут возглавлять рейтинги. Конечно, кто-то появится со следующего сезона, но на этом турнире уже понятно, кто будет бороться следующие четыре года. Например, Малинин говорит, что хочет попробовать два четверных акселя в произвольной программе. Мне кажется, что у него это получится. Во всяком случае интересно посмотреть, как он на них пойдет. Ведь это не шутка.

Я буду болеть за прогресс мужского одиночного катания. У женщин я буду следить за Каори Сакамото, я являюсь ее поклонницей», — цитирует Тарасову ТАСС.

На Олимпиаде-2026 в Италии японская фигуристка Кори Сакамото завоевала два серебра: в личном и командном турнирах. Летом 2025 года она объявила, что завершит карьеру по окончании сезона-2025/26.

Американский фигурист Илья Малинин на Олимпийских играх в Милане считался главным фаворитом в мужском одиночном катании, однако в итоге занял восьмое место.

Он первый в истории фигурист, исполнивший на международных соревнованиях четверной аксель — самый сложный прыжок в системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU).

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