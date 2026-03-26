Тарасова в восторге от мужской короткой программы на ЧМ: «Обожаю смотреть на талант!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» результаты мужской короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию-2026, который проходит в Праге (Чехия).

Лучший результат показал американец Илья Малинин (111,29 балла). Второе место занял француз Адам Сяо Хим Фа (101,85), на третьей строчке — эстонец Александр Селевко (96,49).

«Я обожаю смотреть талант! Обожаю, и ничего кроме него меня так не восхищает, поэтому я сегодня в восторге. Выделить могу Илью Малинина. На Олимпиаде была неудача, даже гораздо серьезнее. Поэтому сегодня хорошее возвращение. Будем смотреть произвольную программу», — сказала Тарасова «СЭ».

Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу, 28 марта. Начало — в 14.30 (мск).

(Виктория Лебедева)