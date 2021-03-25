Танцевальные пары узнали стартовые номера в ритм-танце на ЧМ по фигурному катанию

Стали известны стартовые номера танцевальных пар в ритм-танце на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Дуэты представят программы 26 марта.

Серебряные призеры чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступят под 17-м номером. Чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин выйдут на старт 27-ми.

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов представят свою программу предпоследними – 31-ми. Всего в ритм-танце выступят 32 дуэта.

Произвольный танец фигуристы представят 27 марта, это будет последний вид программы чемпионата мира.