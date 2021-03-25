Танцевальные пары узнали стартовые номера в ритм-танце на ЧМ по фигурному катанию
Стали известны стартовые номера танцевальных пар в ритм-танце на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Дуэты представят программы 26 марта.
Серебряные призеры чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступят под 17-м номером. Чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин выйдут на старт 27-ми.
Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов представят свою программу предпоследними – 31-ми. Всего в ритм-танце выступят 32 дуэта.
Произвольный танец фигуристы представят 27 марта, это будет последний вид программы чемпионата мира.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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