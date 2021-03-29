Тамара Москвина о победе Мишиной и Галлямова: «Мы чемпионство не ожидаем, мы готовим»

Тамара Москвина, тренер российской пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова рассказала, как она работала со спортсменами, чтобы они победили на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

«Ожидала ли я чемпионство? Мы никогда не ожидаем, мы это готовим, когда работаем с ребятами, — сказала Москвина в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. — Всегда есть масса вариантов. Есть вероятность того или иного результата. Возможность выиграть есть у каждого. Кто ее реализует, тот и молодец. Над парой надо работать вдвоем, и мы используем все хитрости, чтобы оказывать достойное влияние и сделать так, чтобы ребята дружелюбно друг к другу относились. Кроме того, мы заранее продумываем музыкальное сопровождение, как кого перехитрить, чтобы они делали то, что нам надо, а им не хочется».

Мишина и Галлямов завоевали золото на ЧМ-2021. Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун на втором месте. Третьими стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.