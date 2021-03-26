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Степанова и Букин остались недовольны ритм-танцем на чемпионате мира

18:09
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали свой ритм-танец на чемпионате мира.

Пара показала яркий прокат на высокой скорости, но в одном из элементов партнершей была допущена ошибка. Оценка за короткую программу — 83,02 балла.

«Очень грубую ошибку сегодня допустили, очень расстроены сегодняшним днем. Я в большей степени — ее допустила я. Но есть завтрашний день», — цитирует Степанову ТАСС.

«Мы сейчас пойдем в отель, отдохнем, переварим все и завтра с новыми силами выйдем на произвольную программу. У нас было достаточно тяжелое начало, нас преследовали разные болезни, но слава богу, все в прошлом, мы в строю, мы здесь, и мы рады участвовать в чемпионате мира. Было много сомнений, будет он или нет, и мы рады кататься, даже когда на трибунах не так много людей», — добавил Букин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11006603

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